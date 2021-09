Ita: sindacati occupano sede azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati, dopo l’incontro di oggi con i vertici dell’azienda, avrebbero occupato alcuni locali della sede di Ita a Roma, e sarebbero pronti a lasciare un presidio tutta la notte. Lo apprende “Agenzia Nova” da fonti riservate. Sotto la sede, ci sarebbero ancora tanti lavoratori. Durante la riunione odierna, i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl Trasporto aereo, Usb , Fast Confsal e le associazioni professionali Anpac, Anpav, Anp, Navaid hanno formulato delle controproposte articolate e complessive in merito al contratto collettivo ed alle assunzioni dei lavoratori in Ita e sulle relazioni industriali. Nonostante la disponibilità al dialogo dimostrata dalle organizzazioni sindacali - riferisce una nota congiunta dei sindacati - la dirigenza ha comunicato che procederà in maniera unilaterale con l’applicazione del regolamento aziendale e con l’immediata assunzione a chiamata dei lavoratori. Le organizzazioni sindacali hanno unitariamente deciso di non abbandonare il tavolo di trattativa sino a che l’azienda non accetterà di avviare un confronto serio e costruttivo, privo di iniziative unilaterali. La mobilitazione che dovrà garantire pieni livelli occupazionali e l’applicazione del contratto collettivo di lavoro diviene pertanto permanente. (Rin)