Afghanistan: Di Maio, necessario essere intransigenti su diritti delle donne

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, è diretto a New York in occasione della sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lo rende noto il titolare della Farnesina in un messaggio su Facebook. “Partiti per New York. Domani inizia la 76esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Diversi gli appuntamenti che vedranno il nostro Paese protagonista, come l'evento organizzato dall’Italia sulla tutela dei diritti di donne e ragazze afghane e sul loro accesso all’istruzione. Su questo tema dobbiamo essere intransigenti, anche perché le notizie che ci arrivano dall’Afghanistan in questi giorni non sono per nulla rassicuranti. Mercoledì, poi, presiederò una riunione Ministeriale G20 Esteri sull'Afghanistan, che anticiperà la riunione G20 dei leader mondiali. Sulla situazione afghana sarà importante proseguire nel coordinamento rafforzato con tutti i principali attori internazionali. Lavoriamo anche per dare impulso ai temi al centro della nostra agenda, come clima, salute, lotta alle diseguaglianze. E per farlo sarà fondamentale valorizzare il ruolo della Presidenza italiana del G20. Avanti!”, conclude Di Maio.(Res)