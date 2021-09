Imprese: Terna partecipa a iniziativa "United Nations Global Compact Cfo Taskforce" per investire 500 miliardi di dollari in finanza sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna, il gruppo che gestisce la rete elettrica nazionale, rafforza il suo impegno nella finanza sostenibile. L'azienda guidata da Stefano Donnarumma, è, infatti, tra le 60 società internazionali partecipanti alla "United Nations Global Compact Cfo Taskforce" che oggi hanno annunciato l'impegno a investire complessivamente oltre 500 miliardi di dollari a livello globale nei prossimi 5 anni per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdgs, Sustainable development goals) dell'Onu, sui temi delle fonti rinnovabili, della salute, del cibo e dell'agricoltura, dell'accesso all'acqua e della parità di genere. Lo comunica Terna in una nota. L'iniziativa congiunta da parte dei rispettivi Cfo - in rappresentanza di aziende per un totale di 1.700 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato - è stata presentata nel corso della 76ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, durante l'Uniting Business Live, un evento speciale del Global Compact dell'Onu. Contemporaneamente, la task force dei direttori finanziari ha avviato anche una campagna per sensibilizzare e promuovere all'interno delle proprie strutture e con altre società l'adozione di strategie e azioni concrete per integrare gli Sdgs nella finanza aziendale. (segue) (Com)