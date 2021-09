Imprese: Terna partecipa a iniziativa "United Nations Global Compact Cfo Taskforce" per investire 500 miliardi di dollari in finanza sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia di Terna si conferma, quindi, orientata a coniugare sviluppo infrastrutturale e crescita sostenibile, per favorire la transizione energetica in atto e generare sempre maggiori benefici per il Paese e per tutti i suoi stakeholder. Gli investimenti sostenibili, finalizzati all'integrazione delle fonti rinnovabili per aumentare l'efficienza, la sicurezza e la resilienza della rete elettrica, sono uno dei pilastri del Piano Industriale 2021-2025 'Driving Energy' di Terna: in base ai criteri della tassonomia europea, il 95 per cento degli 8,9 miliardi di euro di investimenti previsti da Terna nei prossimi cinque anni è per sua natura sostenibile. Il 16 giugno 2021, Terna ha lanciato un'emissione obbligazionaria green, destinata a investitori istituzionali, per un ammontare nominale pari a 600 milioni di euro. (Com)