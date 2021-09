Economia: Terzi, ripresa del settore calzaturiero segnale importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre dell'anno le esportazioni del settore calzaturiero lombardo sono aumentate del 36% rispetto al 2020 e dell'1,9% rispetto al periodo pre Covid. Questo sarebbe "un segnale importante di ripresa per un settore, come quello calzaturiero, che da sempre è un'eccellenza della produzione lombarda", commenta così in una nota riguardante i dati pubblicati durante Micam, il Salone Internazionale delle Calzature dal centro studi di Confrindustria Moda per Assocalzaturifici l'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Lara Magoni. Il numero delle imprese attive nel settore rimane stabile, ma viene registrato un calo degli addetti pari a -136. Record per le esportazioni verso la Cina, che segnano un +111,8 percento rispetto a gennaio-giugno 2020. Bene anche l'export verso gli Stati Uniti che registra un +53 percento; verso la Francia con (+25,1 percento) e la Svizzera +25,2 (percento). Aumentano anche produzione industriale, che segna un +13 percento, e fatturato, con +22 percento. Poco incoraggianti invece i risultati per quanto riguarda domanda interna, produzione industrial e fatturato, che restano sotto i livelli di due anni fa. "Il futuro del Made in Italy è l'export", afferma Terzi. "Regione Lombardia promuove e sostiene le micro, piccole e medie imprese che fanno della tradizione, dell'attenzione al particolare e della continua ricerca dell'innovazione la ricetta vincente per la competitività". "Il saper fare artigiano, tipico dei mastri lombardi, è un'eccellenza che porta alla produzione di prodotti unici, riconosciuta a livello internazionale", conclude l'assessore. (Com)