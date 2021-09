Ue: Di Maio augura pronta guarigione a Sassoli, "c'è bisogno del tuo impegno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio ha augurato una pronta guarigione al presidente del Parlamento europeo David Sassoli, ricoverato nella serata di mercoledì scorso, 15 Settembre, all'Hopital Civil di Strasburgo, in Francia per una polmonite. “Auguri di pronta guarigione e un abbraccio al presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Rimettiti presto David, c'è bisogno del tuo impegno”, ha dichiarato il ministro Di Maio, secondo quanto riferisce una nota stampa. (Com)