Usa: amministrazione Biden verso aumento tetto a ingresso rifugiati

- L’amministrazione statunitense di Joe Biden sta pianificando di aumentare il tetto all’ingresso dei rifugiati per l'anno 2022 a 125 mila, rispetto al tetto di 62.500 fissato per l’anno precedente. Lo riferisce l’emittente “Cnn” citando fonti vicine al dossier. A luglio le autorità di frontiera degli Stati Uniti hanno fermato 212.672 persone entrate nel Paese in modo irregolare. Si tratta del numero di migranti irregolari fermati in un mese più alto da due decenni. (Nys)