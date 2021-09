Casamonica: Zannola (Pd), sentenza storica che riporta giustizia in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sentenza sul clan Casamonica rientra tra le sentenze storiche che riportano giustizia in questa città". Così in una nota il consigliere comunale dem Giovanni Zannola, che corre per il secondo mandato in Campidoglio a sostegno del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Roberto Gualtieri. "Finalmente - aggiunge Zannola - anche questo tribunale ha riconosciuto che a Roma c'è la mafia. Non ci eravamo sbagliati, noi che negli anni abbiamo combattuto e lottato contro la presenza delle associazioni criminali a Ostia, a La Romanina e nel resto della città".(Com)