Giustizia: riforma processo civile verso fiducia domani in Senato, ecco le novità (7)

- Sempre in tema di famiglia il riforma prevede una "decisa valorizzazione delle tutele nelle ipotesi di violenza familiare e domestica a salvaguardia delle vittime. Possibilità di presentare la domanda di divorzio anche nel giudizio di separazione; domanda che sarà tuttavia in concreto esaminabile soltanto una volta che siano decorsi i termini di legge e sia passata in giudicato la sentenza parziale sulla separazione (in questo modo si avrà una semplificazione rispetto alle cause che oggi sono sempre necessariamente doppie). Valorizzazione della mediazione familiare e della figura del curatore speciale a tutela del minore quando vi sia il rischio di un pregiudizio per lo stesso. Riordino e razionalizzazione delle misure di rafforzamento delle garanzie patrimoniali nella separazione e nel divorzio (azione esecutiva diretta contro il terzo debitore dell’obbligato e sequestri) e delle misure coercitive indirette di cui all’art. 709-ter c.p.c. a tutela dei provvedimenti inerenti all’affidamento dei minori". Infine, conclude la scheda di via Arenula, "grande innovazione ordinamentale, quella della istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie". (Rin)