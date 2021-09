Israele: Covid, oltre il 70 per cento dei casi gravi non è vaccinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre il 70 per cento dei positivi al Covid-19 in gravi condizioni in Israele non sono vaccinati. Lo ha annunciato oggi il ministero della Salute israeliano, precisando che dei 708 positivi ricoverati in gravi condizioni 473 non hanno ricevuto il vaccino. Dalla mezzanotte di domenica, 5.345 persone sono risultate positive, sulla base di circa 110mila test effettuati, pari a un rapporto del 5,1 per cento. Gli altri pazienti ricoverati in gravi condizioni hanno ricevuto due dosi di vaccino (149 persone) e tre dosi (61 persone). Nel mese di settembre la giornata con il più alto numero di contagi è stato il 2 settembre, quando sono stati registrati 11.333 nuovi casi. Dal primo settembre a oggi 825mila israeliani hanno ricevuto la terza dose del vaccino. (Res)