Maltempo: Foroni, esprimo mia vicinanza a quanti colpiti dai nubifragi degli scorsi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte di sabato 18 e durante la giornata di domenica 19 settembre diversi nubifragi hanno interessato le province di Brescia, Lodi e Pavia. L'assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni ha espresso vicinanza a quanti colpiti dal maltempo e ha poi ringraziato i volontari e tutti quanti sono intervenuti per ripristinare la sicurezza. "La Sala Operativa Regionale sta monitorando costantemente la situazione e l'evoluzione dei fenomeni in atto. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad eventi calamitosi di straordinaria intensità, difficili da prevedere che, fortunatamente, non hanno registrato vittime", aggiunge in una nota Foroni. Nella provincia di Brescia l'esondazione di un torrente ha causato l'interruzione di una strada, mentre nei comuni di Pontevico, Verolanuova e Manerbio è stata registrata una tromba d'aria che ha danneggiato case e sradicato alberi. La stessa situazione è stata registrata in alcuni Comuni del Lodigiano, oltre che in alcuni territori della provincia di Pavia.A Lecco, è stata chiusa la strada tra le frazioni di Vassena e Limonta per attività di prevenzione; rientrato invece l'allarme per il rischio di esondazione del fiume Olona, in provincia di Milano. Il comando dei vigili del fuoco della provincia di Varese riferisce che, questa mattina, sono intervenuti per allagamenti di scantinati e garage. È da diverso tempo che Regione Lombardia sta intervenendo per evitare il verificarsi di "disastri irreparabili".(Com)