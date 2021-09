© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEI consiglieri regionali del Movimento cinque stelle manifestano di fronte alla sede del Consiglio Regionale per dire no all'ipotesi di una centrale nucleare in Lombardia.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 9:30)Seduta di Consiglio regionale dedicata agli atti di indirizzoPalazzo Pirelli, aula consiliare, via Fabio Filzi, 22 (ore 10 - 19)L'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia Alessandra Locatelli interviene all'evento istituzionale in occasione della Settimana internazionale delle persone sorde.stazione San Giovanni, piazzale San Gottardo - Como, altezza monumento "le Mani" (ore 14:30)VARIEPre-Cop26 "Le giovani imprese di Milano che vincono la sfida della sostenibilità". Incontro in Camera di commercio a Palazzo Giureconsulti con il presidente della Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi Carlo Sangalli, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il Console britannico Catriona Graham in vista della conferenza mondiale sul clima. Introduce e Modera Cristina Pozzi - Board Member Treccani Futura Grammenos Mastrojeni, Segretario Generale Aggiunto dell'Unione per il Mediterraneo, Marco Frey, Ordinario della scuola superiore Sant'Anna.Palazzo Giureconsulti, Piazza dei Mercanti, 2 (ore 10)Punto stampa del candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo insieme al capolista della lista civica Bernardo, Antonio Genovese e altri candidati.Piazza San Babila (ore 10:30)Convegno pubblico della Camera di Commercio Italo-Russa. Intervengono, tra gli altri: Vincenzo Trani, Presidente della Camera di Commercio Italo-Russa; Giuseppe Castagna, Amministratore delegato di Banco BPM S.p.A.; Luigi Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (in video collegamento o video messaggio); Pasquale Quito Terracciano, ambasciatore d'Italia nella Federazione Russa (in video collegamento); Sergey Razov, ambasciatore della Federazione Russa in Italia (TBC); Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia.Hotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica, 17 (11:30 – 18)Il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, insieme ai capilista di Milano Unita, Paolo Limonta e Elena Lattuada, incontrerà i lavoratori del Comune di Milano per presentare le proposte di Milano Unita in merito al tema del lavoro.via Rastrelli, 7 angolo via Pecorari (ore 12)Confesercenti e Unione artigiani incontrano i candidati sindaco Giuseppe Sala e Luca Bernardo. L'incontro tra i dirigenti delle associazioni e Giuseppe Sala è previsto per le 13 mentre quello con Luca Bernardo alle 16.Hotel Galles, sala Genova, Piazza Lima, 2"Tesmec tra tradizione industriale e innovability digitale". Alla tavola rotonda virtuale intervengono: Ambrogio Caccia Dominioni, Amministratore Delegato e Presidente di Tesmec; Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico - Regione Lombardia; Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo; Stefano Scaglia, Presidente - Confindustria Bergamo; Fabio Previdi, Professore Ingegneria - Università di Bergamo; Don Giulio della Vite, Segretario Generale - Diocesi di Bergamo. Modera Luca Orlando (Capo Redattore - Il Sole 24 Ore)evento in streaming (ore 19:15).MONZA"Santiago in rosa Cycling Marathon - primo Trofeo Sauber". La corsa, organizzata da Cancro Primo Aiuto Onlus in collaborazione con Asd Velo Club Sovico e Velo Club Oggiono con il patrocinio del Comune di Monza e il patronato di Regione Lombardia, vede tra i partenti Stefania Andriola, giornalista e presentatrice Mediaset, runner e ciclista, Alessandra Fior, triatleta e blogger, Justine Mattera, showgirl, conduttrice, ciclista e triatleta, e Sabrina Schillaci, atleta e coach professionista.Sala Stampa dell'Autodromo Nazionale Monza (ore 10:45) (Rem)