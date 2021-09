Egitto-Libia: ministro Esteri Shoukry incontra a New York capo Consiglio di presidenza Menfi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, ha incontrato oggi a New York il capo del Consiglio presidenziale libico, Mohamed Menfi. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Ahmed Hafez, attraverso un comunicato stampa. Le parti hanno discusso degli sviluppi relativi al dossier libico e della soluzione politica alla crisi nel Paese nordafricano. Il capo della diplomazia egiziana è giunto a New York per partecipare alla 76ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Durante la permanenza a New York, Shoukry ha incontrato oggi l'omologo dell'Albania, Olta Xhacka, per discutere dei modi per rafforzare la cooperazione bilaterale tra i due Paesi e per coordinare gli sforzi e le posizioni nei forum internazionali.(Cae)