Clima: Bonelli (Europa Verde), bene Draghi, ma freni Cingolani e investa meglio risorse per transizione

- "Condividiamo la parole del presidente Draghi che la crisi climatica sia grave e debba essere affrontata quanto la pandemia, proprio per questo allo stesso Draghi chiediamo un cambio rotta sulle politiche sul clima del governo italiano. A partire dal Piano nazionale integrato energia e clima, che non rispetta gli obiettivi sul clima e per il quale la commissione Ue è intervenuta sull'Italia per chiederne la modifica in quanto non ottempera i limiti sul clima a partire dalla riduzione della CO2". Lo afferma in una nota il co-portavoce dei Verdi Angelo Bonelli. "Ma anche il Pnrr non va nella direzione di affrontare la crisi ecologica poiché raggiunge in questo settore solo il 16 per cento delle risorse messe a disposizione dall'Ue, una percentuale lontana anni luce dal 37 per cento indicato come target vincolante. Nello stesso piano c'e'un deficit globale di investimenti verso il Green deal poiché non si raggiunge l'obiettivo necessario di dimezzare le emissioni globali di CO2 entro il 2030 per azzerarle nel 2050, anzi come spiegano gli studio Enel e del forum Ambrosetti, con le attuali politiche sul clima italiane gli obiettivi saranno raggiunti con 29 anni di ritardo. Nel Pnrr non vi sono i fondi sufficienti per la depurazione delle acqua, la mobilità elettrica e le misure per fronteggiare la desertificazione di gran parte del sud Italia. Infine chiediamo al presidente Draghi di far cambiare atteggiamento al ministro Cingolani che nelle ultime settimane ha inaugurato una comunicazione della paura definendo un bagno di sangue la transizione energetica," conclude Bonelli.(Com)