Casamonica: Raggi, sentenza non cancella anni di soprusi ma clima è cambiato, io mai piegata

- La sentenza contro il clan Casamonica non cancella gli anni di soprusi e violenze, ma è la conferma che a Roma il clima è cambiato. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Io di fronte al clan dei Casamonica non mi sono mai piegata, non ho mai indietreggiato di un passo, non ho mai avuto paura di loro. Ho sempre lottato per il bene dei romani a volto scoperto, ho chiamato per nome e cognome chi ha umiliato e offeso la città. Vivo sotto scorta per questo. Oggi il tribunale di Roma ha confermato l’associazione a delinquere di stampo mafioso. Ha confermato che è mafia - aggiunge la sindaca -. Questa sentenza non cancella gli anni di soprusi e violenze, ma è un risultato importante per chi vive in questa città. È la conferma che a Roma il clima è cambiato. Noi non ci siamo mai girati dall’altra parte, non siamo mai stati indifferenti, ma abbiamo affrontato con coraggio i clan che da anni spadroneggiavano, approfittando delle paure dei cittadini onesti. Oggi si chiude un capitolo, ma la lotta per contrastare criminalità e mafia non si ferma. Io sarò sempre in prima linea. Andiamo avanti con coraggio", conclude Raggi. (Rer)