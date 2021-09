Casamonica: dal funerale di zio Vincenzo alla condanna per associazione mafiosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 400 anni di carcere complessivi per il clan Casamonica, compresi nella sentenza che oggi pomeriggio, nell'aula bunker di Rebibbia a Roma, è stata letta in 36 minuti da Antonella Caprio, presidente della decima sezione del tribunale di capitolino. Il processo che si è concluso in primo grado è quello che vedeva 44 imputati del clan Casamonica e, al di lá degli anni di carcere inferti, è pesante il riconoscimento dell'associazione mafiosa per 9 dei principali imputati. Sentenza, quindi pesante ma più leggera rispetto alle richieste di condanna fatte dalla procura nella requisitoria del 24 maggio quando aveva sollecitato pene per 630 anni di carcere. Trenta anni per Domenico Casamonica è la condanna più pesante; 25 anni e nove mesi a Salvatore, 23 anni e 8 mesi a Pasquale, 20 anni e sei mesi a Giuseppe e 19 anni e 4 mesi a Massimiliano. Condanne che vanno degradando ma che toccano tutti i 44 imputati. Un processo figlio dell'operazione Gramigna con cui la procura, avvalendosi anche di due collaboratori di giustizia, Massimiliano Fazzari e Debora Cerreoni, quest'ultima moglie di Massimiliano Casamonica, ha districato la fitta matassa che nascondeva l'organizzazione criminale che aveva la sua roccaforte nella zona della Romanina. (segue) (Rer)