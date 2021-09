Roma: Lega, a via Boccioleto cittadini abbandonati a loro stessi, basta Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Raggi è solo chiacchiere e tante gaffe. Oggi abbiamo fatto un sopralluogo a via Boccioleto: i residenti sono rimasti isolati dopo il crollo del ponte nel 2019". È quanto dichiarano i candidati Lega al consiglio comunale Sara De Angelis e Angelo Valeriani, e il consigliere regionale Daniele Giannini. "La zona è raggiungibile, attualmente - aggiunge - solo attraverso un vecchio ponte, che non sopporterebbe il passaggio di un mezzo di emergenza, ma la cui percorrenza è un problema anche per anziani o disabili. Ovviamente, anche in questo caso la Raggi non è pervenuta. Dobbiamo ridare dignità ai territori, e restituire ai cittadini una città degna di questo nome, che non faccia distinzione tra residenti. Basta con questo dilettantismo che ha devastato Roma".(Com)