Lombardia: oggi incontro tra Regione e Sea per futuro sviluppo dell’aeroporto di Malpensa (2)

- L'assessore Cattaneo ha fatto esposto l'agenda dei prossimi incontri. Prima verrà esaminato lo studio sul traffico, che contiene le ipotesi di potenziamento delle infrastrutture; quindi, quello sulle ricadute economiche tra Regione, Provincia, Cuv e Sea: "abbiamo registrato l'opportunità di Sea di accogliere funzioni qualificanti attorno all'aeroporto, che si incontra col lavoro della Provincia per la zonizzazione delle aree; Sea dovrebbe accompagnare il territorio tenendo conto delle volontà e delle disponibilità del territorio". Uno dei problemi maggiori da affrontare sarà il rumore. "L'incontro - ha concluso l'assessore al Territorio e Protezione civile Foroni - è stato utile anche per sottolineare l'importante accordo territoriale sulle aree delocalizzate, che si sta raggiungendo anche grazie alla regia di Regione e che a breve sarà approvato dalla Provincia di Varese e dai Comuni”. Un accordo che “prevede un'ipotesi di trasformazione territoriale concertata a tre e l'applicazione della perequazione territoriale”, ha concluso l’assessore. (Com)