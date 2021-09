Rpt - Clima: Draghi all'Onu, accelerare transizione energetica per rispondere alle nuove sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo e testo corretti alla fonte - Accelerare la transizione energetica ha dei costi, ma genera anche grandi benefici, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo: per questo la rapidità dei flussi di investimento indirizzati verso l’energia pulita è cruciale per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo alla tavola rotonda sul clima nell'ambito dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "È vero che stiamo ancora lottando contro la pandemia, ma questa è un’emergenza di uguale entità e non dobbiamo assolutamente ridurre la nostra determinazione ad affrontare i cambiamenti climatici. Molti Paesi – come l’Italia – hanno deciso di porre al centro dei loro piani di ripresa e resilienza un modello di crescita più verde e inclusivo. Tuttavia, sappiamo già che è necessario fare di più", ha detto il presidente del Consiglio. L'Italia, ha proseguito Draghi, è senz’altro un Paese che sostiene con convinzione il ruolo guida dell’Unione europea nell’affrontare i cambiamenti climatici. (segue) (Nys)