Rpt - Clima: Draghi all'Onu, accelerare transizione energetica per rispondere alle nuove sfide (2)

- "Siamo determinati a porre l’Ue sulla giusta traiettoria per ottenere una riduzione delle emissioni del 55 per cento entro il 2030, e per azzerare le emissioni nette entro il 2050. Ma l’Unione europea oggi è responsabile soltanto dell’8 per cento delle emissioni globali", ha proseguito Draghi, che ha poi definito le politiche attuali "insufficienti" per impedire alle emissioni di energia mondiali di ritornare ai livelli del 2019 entro il 2022, e di continuare a crescere dopo il 2023. "Questa tendenza è ben lontana dalla traiettoria necessaria ad azzerare le emissioni nette entro il 2050. La sfida è evidente: raggiungere la transizione energetica dipende dalla possibilità di fornire un accesso all’elettricità generata da energie pulite a circa 785 milioni di persone entro il 2030 e di fornire ad oltre 2,6 milioni di persone un accesso a energie pulite per cucinare", ha affermando, sottolineando la necessità non soltanto di fissare degli obiettivi a lungo termine, ma anche allineare le azioni concrete a breve termine, come ad esempio la graduale eliminazione del carbone sia a livello nazionale che internazionale. (Nys)