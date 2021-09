Lombardia: Rolfi, migliorare proposta di decreto su funzionamento degli allevamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di decreto del ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del ministero della Salute con il quale vengono attuate le regole e i requisiti per il funzionamento del sistema di qualità nazionale benessere animale in allevamento sarebbe "un aggravio burocratico enorme per gli allevatori italiani". È questa l'opinione dell'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia Rolfi che, questa mattina, ha scritto ai ministri competenti per chiedere un incontro con le Regioni prima di avviare l'iter in commissione. "Ci sono già state delle riunioni tecniche nell'ambito delle quali i dirigenti delle varie regioni hanno inviato osservazioni migliorative. Alla luce di queste serve un ulteriore approfondimento tecnico e una riflessione politica sull'impostazione di un decreto che sconta una scarsa condivisione sia con la filiera produttiva che con le regioni maggiormente interessate" si legge nella lettera. Rolfi sottolinea come nella bozza di decreto si faccia riferimento ad aspetti non relativi al tema del benessere animale e che sarebbero "un inutile appesantimento burocratico" in un settore che ha già attraversato diverse crisi. "La filiera è già stata oggetto di divisioni che hanno generato danni enormi", prosegue l'assessore, che chiede collaborazione da parte delle istituzioni per trovare una soluzione condivisa che abbia come obiettivi primari la sostenibilità, il benessere animale e la redditività delle imprese del settore. (Com)