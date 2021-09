Ecuador: autorità antidroga denunciano forte incremento del traffico di cocaina da Guayaquil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I porti dell'Ecuador, ed in particolare quello di Guayaquil, si sono trasformati negli ultimi anni in un punto di transito privilegiato della cocaina che dalla Colombia viene inviata a organizzazioni criminali di Albania, Montenegro, Grecia, Spagna, Olanda e Belgio. E' quanto affermano le autorità dell'Ecuador che, segnala la testata "Primicias", hanno presentato una serie di statistiche che danno conto di un forte incremento dei sequestri di polvere bianca nel corso del 2021. Secondo il generale Geovanny Ponce, direttore nazionale dell'Agenzia Nazionale Antidroga Antinarcóticos, le leggi permissive in materia migratoria hanno portato all'attuale situazione. "Da circa un decennio l'Ecuador si è trasformato un territorio ideale per queste organizzazioni a causa di decisioni sbagliate prese dal precedente governo di Rafael Correa che hanno ridotto la capacità di controllo del traffico di droga", ha detto Ponce. (segue) (Brb)