Ecuador: autorità antidroga denunciano forte incremento del traffico di cocaina da Guayaquil (2)

- Il sequestro avvenuto il 26 agosto in Montenegro di oltre una tonnellata di cocaina nascosta in un container di banane procedente dal porto di Guayaquil dimostra secondo Ponce le dimensioni assunte dal fenomeno. Sul fronte dei sequestri effettuati in territorio nazionale il direttore dell'agenzia antidroga ecuadoriana ha affermato che nel corso dei primi otto mesi del 2021 sono state sequestrate già 120 tonnellate di cocaina, cifra equivalente quasi a quella di tutto il 2020. Secondo le stime delle autorità i sequestri corrispondono a circa il 15 per cento del volume trafficato, che porterebbe il totale della cocaina in transito dai porti dell'Ecuador a un massimo di 600 tonnellate. Le autorità antidroga ritengono che l'ingresso nel paese, tra il 2017 e il 2021, di 721 albanesi, 1.053 bielorussi, 3.111 greci e 192 montenegrini è legato essenzialmente al traffico di cocaina. (segue) (Brb)