Roma 2021: Calenda, nessuno voleva candidarsi, città ostaggio di classi dirigenti

- Il candidato a sindaco di Roma "nessuno lo voleva fare, io quindi ho detto lo faccio ma devo avere il tempo, avere un programma profondo, e una lista civica indipendente. Questi i tre punti cardinali, questa città è ostaggio di classi dirigenti che la tengono in ostaggio, non ultimo il M5s". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda, intervenendo al confronto moderato dal direttore del quotidiano "La Repubblica" al Teatro Palladium.(Rer)