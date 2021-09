Ue: Amendola, al lavoro su sfide da affrontare insieme, da green a Stato di diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho avuto molti incontri proficui oggi a Bruxelles sui temi di più stretta attualità europea: dal rispetto dello Stato di diritto nell’Ue al quadro temporaneo su aiuti di Stato e regole della concorrenza, fino alla Conferenza sul futuro dell’Europa, senza dimenticare la transizione ecologica, la difesa comune e la realizzazione dei Piani di ripresa nazionali". Lo afferma a Bruxelles il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola, accompagnato dal rappresentante permanente presso l’Ue, ambasciatore Pietro Benassi, alla vigilia del Consiglio Affari generali. "Sono tante le sfide che ci aspettano da qui in avanti - prosegue -. Ne ho discusso nel corso della giornata con il generale Graziano, presidente del Comitato militare Ue; il segretario di Stato belga al Pnrr Thomas Dermine; la vicepresidente della Commissione responsabile per la democrazia e la demografia Dubravka Šuica; il Commissario europeo alla giustizia Didier Reynders e la vicepresidente esecutiva della Commissione Margrethe Vestager. Insieme all’ambasciatore Francesco Genuardi - evidenzia -, ho avuto poi modo di ascoltare gli imprenditori italiani con i quali ci siamo confrontati sulle vie per uscire dalla crisi innescata dal Covid, creando lavoro ‘buono’. L’Unione europea saprà essere all’altezza della sua missione soltanto se parlerà con una sola voce. Come ha ricordato la presidente Ursula von der Leyen in occasione del suo discorso al Parlamento europeo lo scorso 15 settembre, ‘nelle difficoltà andare insieme fa la differenza’. Sia questo il motto per continuare a costruire la nuova Europa di domani”. (Beb)