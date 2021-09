Alitalia: Fassina (Leu), Ita viola la legge, intervenga il Governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarebbe inaccettabile, un insostenibile schiaffo al Parlamento, se domani, in corrispondenza della sua audizione presso le Commissoni congiunte Lavoro e Trasporti della Camera, il presidente di Ita avviasse il reclutamento di personale della newco al 100 per cento dello Stato attraverso un regolamento aziendale unilaterale". È quanto dichiarato da Stefano Fassina, deputato di Leu, presente alla mobilitazione di lavoratrici e lavoratori Alitalia, in via dell’Arte all’Eur davanti la sede di Ita, con Giuseppe Libutti e Antonella Capurso candidati della lista Sinistra Civica Ecologista a Roma. "La stragrande maggioranza dei gruppi parlamentari - aggiunge - si è espressa in modo chiarissimo settimana scorsa durante le audizioni delle organizzazioni sindacali di Alitalia: Ita deve applicare la legge, in particolare l’art 2112 del Codice Civile in merito al trasferimento del ramo d’azienda e al connesso trasferimento di personale e l’art 203 del Decreto Rilancio del 2020, in merito al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Oltre ai danni alle lavoratrici e ai lavoratori direttamente coinvolti, le violazioni avrebbero una portata sistemica. Il governo deve intervenire. Facciamo appelllo, in particolare, al Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, affinché intervenga a fermare la violazione della legge ed evitare che, ancora una volta, siano i Tribunali a supplire le carenze della politica. Facciamo appello anche al Presidente Fico in qualità di garante della funzione costituzionale del Parlamento". (Com)