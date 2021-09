Campania: Cirielli (Fd'I), Piero De Luca smetta di attaccare Meloni strumentalmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piero De Luca non segua cattivi maestri: basta attacchi strumentali contro Fd'I e Giorgia Meloni, la politica è altro". Lo ha dichiarato il deputato campano di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli: "Le critiche rivolte, oggi, al nostro capogruppo Francesco Lollobrigida sono davvero ridicole: sostenere che il green pass restituisca la libertà quando contiene, invece, limitazioni per chi non se munisce è davvero grottesco. Peraltro, è dimostrato che non si tratta di un provvedimento razionale in quanto non blocca la diffusione del virus, ma tende solo a ricattare le persone per costringerle a sottoporsi al vaccino. Inoltre, danneggia l'economia e mina la libertà e il diritto al lavoro". Cirielli ha proseguito: "L'Italia è l'unica nazione al mondo che chiede un certificato verde addirittura per lavorare e nessuno apre bocca. Caro Piero De Luca, fai impegnare il governo nazionale e regionale in una adeguata campagna persuasiva per convincere gli anziani e le fasce a rischio a vaccinarsi anziché inseguire i dodicenni. E' inutile negare l'evidenza".(Ren)