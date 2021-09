Roma 2021: Gualtieri, in campo perché città si può cambiare e governare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho deciso di candidarmi perché Roma "può misurarsi con le sfide dei cambiamenti climatici, abbiamo realizzato con il largo coinvolgimento della città un programma ampio e che spiega come Roma si può pulire, come si possono migliorare i trasporti, come si può valorizzare la comunità creativa e realizzare la città dei 15 minuti". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, intervenendo al confronto moderato dal direttore del quotidiano "La Repubblica" al Teatro Palladium.(Rer)