- "Anche se per noi sei senza età, ti facciamo tantissimi auguri per il tuo compleanno. Cara Sophia, sangue e corpo di questa città, Napoli ti stringe in un forte abbraccio." Lo ha scritto il sindaco di Napoli e candidato a governatore della Calabria Luigi de Magistris nel giorno del compleanno di Sophia Loren. (Ren)