Brasile: Anvisa autorizza uso farmaco anti-covid Baricintinibe

- L'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria del Brasile (Anvisa) ha autorizzato l'indicazione del farmaco Baricitinib per il trattamento dei pazienti ricoverati con Covid-19. L'uso del farmaco è autorizzato per i pazienti adulti ospedalizzati che necessitano di ossigeno attraverso maschera o catetere nasale, o che necessitano di un elevato flusso di ossigeno o di una ventilazione non invasiva. L'agenzia ha sottolineato che questa non è l'autorizzazione all'uso dei un nuovo farmaco ma solo di "una nuova indicazione terapeutica di un farmaco già autorizzato, poiché il Baricitinib è registrato in Brasile per il trattamento dell'artrite reumatoide attiva da moderata a grave e della dermatite atopica da moderata a grave". (segue) (Brb)