Spagna: Corte costituzionale accoglie richiesta esame incostituzionalità "legge rider"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale spagnola ha accolto la richiesta di esame di incostituzionalità presentata dal Partito popolare (Pp) e da Vox contro la cosiddetta "legge rider" che obbliga le grandi imprese di consegna ad assumere i loro fattorini come dipendenti. Il decreto legge era stato approvato al Congresso dei deputati (la Camera bassa del Parlamento) lo scorso giugno dopo mesi di trattative del governo con i sindacati e le associazioni di categoria. Il governo ha approvato il decreto legge dopo lunghe trattative con i sindacati e i datori di lavoro. Nei mesi precedenti, la Corte suprema aveva riconosciuto con una sentenza storica che i fattorini erano dei falsi lavoratori autonomi. Durante l'iter parlamentare, il Pp aveva proposto di permettere alle aziende di continuare ad operare con i fattorini come autonomi ed evitare che queste piattaforme dovessero pagare alla previdenza sociale le prestazioni non versate per il loro rapporto di lavoro. A fine luglio, due settimane prima che il nuovo regolamento entrasse in vigore, la società britannica di consegne Deliveroo ha cessato le operazioni in Spagna, adducendo difficoltà per la redditività del suo business. (Spm)