Migranti: Mulè, Ue deve arrivare a politica comune

- L’Unione europea deve assumersi la responsabilità di arrivare ad una politica estera e migratoria comune. Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, nel suo intervento al vertice del Partito popolare europeo (Ppe) a Roma. Secondo Mulè, il tema del panel odierno “Siamo per una politica comune europea sull’immigrazione” evidenzia da un lato “la capacità del Ppe di guardare alle problematiche internazionali e comunitarie” senza farsi trascinare da “facili argomentazioni populiste e sovraniste”, dall’altro l’esigenza che l’Europa, anche dopo la crisi in Afghanistan, diventi un attore comune in politica estera e migratoria. “Europa uguale apertura verso l’avvenire”, ha dichiarato il sottosegretario, osservando che se l’Ue non sarà in grado di dare queste soluzioni lascerà spazio al nazionalismo ed alla ricerca di soluzioni solo all’interno dei Paesi. “Non ci sarà pace in Europa”, ha proseguito Mulè, finché gli Stati "continueranno a basarsi sul proprio nazionalismo" e questo è stato un errore in Libia così come un limite nella politica europea sull’immigrazione. Mulè ha quindi auspicato un piano Marshall per l’Africa per investire nei Paesi di origine dei flussi migratori tramite una partnership “win win”. (Res)