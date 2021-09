Scuola: Bianchi, riapertura risultato lungo lavoro, vinto nostra medaglia d'oro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Bianchi ha ricordato che chi lavora nel mondo della scuola ha aderito alla campagna di vaccinazione “più di tutti e prima di tutti” con una percentuale del 94 per cento. "Nonostante tutto ce l'abbiamo fatta – ha sottolineato -. Il green pass così come i trasporti sembravano una sfida impossibile ma ci siamo riusciti. Sappiamo che la sfida contro il virus non è finita ma insieme vinceremo anche questa".(Rin)