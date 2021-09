Thailandia: premier Prayut all'Onu, big data e veicoli elettrici per la sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Thailandia ricorrerà maggiormente ai big data e promuoverà la produzione di veicoli elettrici per rispondere alle esigenze dei ceti sociali e realizzare a livello domestico gli Obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dalle Nazioni Unite entro il 2030. Lo ha dichiarato il primo ministro thailandese Prayut Chan-o-cha nel suo intervento all'evento ad alto livello "Sdg Moment", organizzato a New York a margine della 76ma Assemblea generale dell'Onu. Il premier ha aggiunto che la Thailandia ha conseguito importanti risultati nel corso della pandemia, tra cui la creazione di un sistema sanitario "più robusto" e il successo nella realizzazione di una copertura assicurativa nazionale e inclusiva. In futuro, Bangkok investirà maggiormente nella sostenibilità economica, favorendo la transizione ecologica delle industrie e promuovendo una forma di turismo ecocompatibile. (Nys)