Serbia: Associazione banche, non saranno richieste spese processuali a clienti

- Le banche in Serbia hanno espresso la loro disponibilità in linea di principio a non chiedere agli utenti di pagare le spese processuali se gli istituti vincono una causa attualmente in corso relativa al contenzioso su alcune commissioni bancarie. Lo afferma una nota dell'Associazione banche della Serbia secondo quanto rilancia il sito del quotidiano "Kurir". Anche le controversie che i debitori hanno già vinto contro le banche e per cui è già stato versato del denaro non saranno oggetto di alcuna azione legale da parte delle banche nei confronti dei clienti, afferma il comunicato. La nota giunge a commento della sentenza dello scorso 16 settembre emessa dalla Corte di cassazione, che ha chiarito che le banche hanno diritto a riscuotere le commissioni di credito, ovvero hanno la facoltà di addebitare le spese di istruttoria di un mutuo e le spese per la concessione di un mutuo immobiliare presso la Corporazione nazionale per l'assicurazione dei mutui per la casa (Nkosk). "Dalla posizione della Corte di cassazione, in merito alla giustificazione della riscossione delle commissioni bancarie e dell'assicurazione dei mutui abitativi, ci aspettiamo che si ponga fine ad un periodo estenuante sia per le banche che per i clienti. Con le posizioni assunte dalla Corte di cassazione, il nostro sistema giudiziario si è avvicinato agli ordinamenti giudiziari dell'Unione europea e dei Paesi della regione, nei quali era stata assunta un'identica posizione anche prima, cosa che da tempo segnaliamo", precisa la nota. (segue) (Seb)