Serbia: Associazione banche, non saranno richieste spese processuali a clienti (2)

- La Corte di cassazione, aggiunge il comunicato, ha definito nella sua interpretazione come dovrebbe essere la giurisprudenza per tutte le controversie attuali e future, e questo consentirà di fermare l'ondata di contenziosi tra clienti e banche e di far tornare il loro rapporto ad uno stato di sano partenariato e cooperazione. "La perseveranza delle banche nel dimostrare di avere ragione, dopo un numero davvero elevato di contestazioni e argomentazioni presentate, ha finalmente dato i suoi frutti", si legge ancora nella nota. Con l'ultimo parere emesso dalla Corte di cassazione, secondo il comunicato, il problema non è stato definitivamente risolto, perché bisogna chiudere tutti i contenziosi avviati, e questo è ancora un grosso lavoro per il sistema giudiziario e per ciascuno dei contendenti. Il segretario generale dell'Associazione delle banche serbe, Vladimir Vasic, ha dichiarato che "dietro questa posizione della Corte suprema di cassazione non ci sono né vincitori né vinti, ma l'economia del nostro Paese ne beneficia". (segue) (Seb)