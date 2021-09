Serbia: Associazione banche, non saranno richieste spese processuali a clienti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parere della Corte di cassazione del 2018, relativa alla questione della legittimità della riscossione delle spese per il trattamento delle richieste di credito, è stata ora modificata. Secondo quanto riferito dall'emittente "N1", lo scorso 16 settembre la Corte di cassazione ha chiarito che le banche hanno diritto a riscuotere le commissioni di credito, ovvero hanno la facoltà di addebitare le spese di istruttoria di un mutuo e le spese per la concessione di un mutuo immobiliare presso la Corporazione nazionale per l'assicurazione dei mutui per la casa (Nkosk). La decisione rappresenta un'integrazione di quella datata 2018 ed espressa dalla stessa corte. Finora, secondo l'emittente, ci sono state diverse interpretazioni della posizione della Corte di cassazione in merito alla legittimità della riscossione delle commissioni bancarie in sede di approvazione dei prestiti. Le banche hanno dunque la facoltà di addebitare tali costi al momento della concessione del finanziamento, secondo l'ultima posizione espressa dalla cassazione serba. Gli avvocati serbi Miroslav Zivkovic, Marko Milutinovic e Nikola Zivulovic hanno dichiarato oggi che l'ultima posizione della Corte di cassazione della Serbia "è stata adottata a favore delle banche"e a danno dei cittadini. (Seb)