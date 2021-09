Credito: “Handelsblatt”, Stato tedesco necessita di strategia di uscita da Commerzbank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato tedesco necessita di una “strategia di uscita” da Commerzbank, che si trova “in uno stato desolato”. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, accogliendo come “buon segno” le indiscrezioni secondo cui il fondo di investimento statunitense Cerberus starebbe valutando di acquisire la partecipazione del governo federale in Commerzbank, pari al 15,6 per cento del capitale. Tale possibilità chiarisce, infatti, che i maggiori investitori nella seconda banca tedesca dopo Deutsche Bank “non hanno ancora rinunciato a un'inversione di tendenza” dell'azienda. A ogni modo, “deve essere chiaro che la partecipazione dello Stato in Commerzbank non deve essere permanente”. Il governo federale che si formerà dopo le elezioni del Bundestag del 26 settembre, dovrà quindi presentare una strategia di uscita dalla banca “nel breve e medio periodo”. (segue) (Geb)