Credito: “Handelsblatt”, Stato tedesco necessita di strategia di uscita da Commerzbank (2)

- Il modello potrebbe essere il salvataggio del gruppo Lufthansa dalla crisi del coronavirus, con lo Stato che ha acquisito una quota del 20 per cento dell'azienda. Allo stesso tempo, il governo ha comunicato che avrebbe ceduto questa partecipazione entro la fine del 2023. L'uscita da Commerzbank comporterà, molto probabilmente, perdite per lo Stato. Tuttavia, secondo “Handelsblatt”, questa non può essere “una scusa” per rinviare la decisione “alle calende greche”. Se il governo federale intende sostenere Commerzbank come azionista di maggioranza “per un altro anno, due o tre anni durante la radicale ristrutturazione in corso, è comprensibile”. Dopodiché, l'esecutivo dovrà “tracciare una linea, dicendo addio a una banca più stabile con un prezzo delle azioni più elevato di quello attuale, limitando così le perdite per il contribuente”. (Geb)