Regno Unito: Covid, al via vaccinazioni per fascia di età 12-15 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha dato il via alle vaccinazioni contro il Covid-19 per i ragazzi nella fascia d'età 12-15 anni. Lo riporta il quotidiano "Financial Times". Quasi 3 milioni di adolescenti riceveranno la loro dose del vaccino BioNTech/Pfizer nelle prossime settimane e il servizio sanitario nazionale (Nhs) ha detto che l'obiettivo è avere il più alto numero di vaccinati entro metà ottobre. "Il vaccino è efficace e sicuro e consiglierei alle famiglie di collaborare con le istituzioni scolastiche per proteggere la loro famiglia prima dei mesi invernali" ha detto la direttrice delle cure primarie del Nhs, Nikki Kanani. (Rel)