Afghanistan: da Repubblica Ceca aiuti umanitari per quasi tre milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca fornirà all’Afghanistan aiuti umanitari per 75 milioni di corone (2,9 milioni di euro). Lo ha deciso oggi il Consiglio dei ministri, secondo quanto ha reso noto un comunicato del ministero degli Esteri. Il denaro andrà a finanziare aiuti alla sanità locale, alle donne e ai bambini e anche ai Paesi limitrofi che stanno affrontando la crisi afgana. La sua distribuzione avverrà in collaborazione con l’Unione europea e le Nazioni Unite. Già a luglio l’esecutivo ceco aveva approvato la destinazione di 40 milioni di corone (1,5 milioni di euro) a sostegno delle forze di difesa e sicurezza afgane e dello sviluppo sostenibile del Paese. Altri 20 milioni di corone (circa 788 mila euro) andranno ai programmi dell’Alto commissariato per i rifugiati dell’Onu (Unhcr) e serviranno alla stabilizzazione, al sostegno ai profughi interni e a quelli che si trovano in Iran, Pakistan e altri Paesi in Asia centrale. Cinque milioni (197 mila euro) andranno invece al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef). I restanti dieci milioni (394 mila euro) andranno al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp). (Vap)