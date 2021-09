Droga: scoperto con 3,2 kg di cannabinoidi in treno a Firenze, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella ha arrestato, a bordo di un treno alta velocità, un cittadino del Gambia di 24 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, segnalato dal capotreno perché privo del necessario green pass, fin da subito si è mostrato particolarmente nervoso. L’atteggiamento dell’uomo ha insospettito gli agenti che, dopo averlo accompagnato in Ufficio, hanno approfondito il controllo, rinvenendo, nel trolley che aveva al seguito, tre involucri di cellophane contenenti complessivamente circa 3,2 kg sostanza stupefacente del tipo cannabinoidi, come poi confermato dalle analisi effettuate presso il gabinetto regionale di polizia scientifica. Lo straniero, prima di essere condotto in carcere, è stato anche denunciato poiché irregolare sul territorio nazionale e per false attestazioni a pubblico ufficiale.(Ren)