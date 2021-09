Scuola: Pittoni (Lega), percorsi abilitanti all'attenzioni del ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo otto anni d'attesa, le centinaia di migliaia di docenti confinati nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze hanno tutto il diritto a percorsi formativi abilitanti (Pas) strutturali, come peraltro previsto dalla normativa europea. Lo dichiara il senatore Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente commissione Cultura al Senato. "Attendere l'espletamento dei concorsi rischia di mettere definitivamente fuorigioco i cosiddetti precari storici. Abbiamo elaborato - prosegue - un dispositivo ora all'attenzione del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi che, risolvendo il problema della carenza (solo italiana) di corsi abilitanti per gli insegnanti, alleggerirebbe l'amministrazione dall'ingolfamento conseguente a troppe procedure concorsuali in lista d'attesa". (Com)