Tunisia: funzionario ministero Salute, allo studio vaccinazione per fascia d'età 12-15 anni

- L'incaricato della gestione Covid del ministero della Salute della Tunisia, Ali Mrabit, ha dichiarato oggi che il Dipartimento di medicina scolastica e universitaria del dicastero sta studiando la possibilità di vaccinare la popolazione d'età compresa fra i 12 e i 15 anni nelle scuole, in coordinamento con il ministero dell'Istruzione e con il Comitato scientifico per contrastare il coronavirus. Mrabit ha aggiunto in una dichiarazione all'agenzia di stampa "Tap" che l'inclusione dei bambini della suddetta fascia d'età sarà considerata tra le priorità per chi ha bisogno del vaccino. Per quanto riguarda la situazione epidemiologica, Mrabet ha confermato che la situazione sta assistendo a una svolta, tanto più che la percentuale di test positivi è sceso all'11 per cento, con una diminuzione del numero dei decessi, sottolineando la necessità di prestare attenzione e continuare a seguire le misure preventive e a rispettare i protocolli sanitari. (Tut)