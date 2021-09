Milano: Fidanza (Fd'I), situazione centro di accoglienza di via Zendrini fuori controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, accompagnato dal candidato presidente del Municipio 7 Simone Orlandi, ha effettuato questa mattina un sopralluogo in via Zendrini, zona Primaticcio dove, riferisce, sa pochi mesi, in una cascina che ospitava una comunità per donne maltrattate, è sorto un centro per minori stranieri non accompagnati, gestito dal consorzio "Farsi prossimo". "Da luglio, a fronte dei soli 12 posti disponibili all'interno della struttura, decine di ragazzini stranieri bivaccavano nei giardini antistanti il centro, in qualche caso addirittura scavalcando il muro di cinta di un palazzo residenziale adiacente, causando notevoli disagi ai residenti", spiega in una nota a riguardo Simone Orlandi. Fidanza definisce la situazione "indegna per Milano", a fronte di un'aggressione avvenuta ai danni di una ragazza disabile e della mancanza di servizi igienici adeguati. "Come il Comune abbia solo potuto pensare di adibire una struttura come questa, in mezzo alle case e a dei giardini pubblici, a una simile funzione la dice lunga sulla mancanza di programmazione e di rispetto dei cittadini della giunta Sala", commenta Carlo Fidanza. Lo scorso venerdì, a seguito delle proteste organizzate dai cittadini della zona, l'amministrazione ha spostato i minori in un'altra struttura, a Quarto Oggiaro. Giunge anche il commento di Chiara Valcepina e Francesco Rocca, candidati di Fd'I al Consiglio Comunale: "È necessario cambiare destinazione a questa storica cascina, affinché possa ospitare servizi per il quartiere e non situazioni fuori controllo come quella dei minori stranieri non accompagnati".(Com)