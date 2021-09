Roma 2021: Maritato (Lega), metro C San Giovanni è disfatta di Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ė il 12 maggio 2018, la sindaca Raggi, in pompa magna, inaugura il capolinea della metro C a San Giovanni, vantandosi per aver realizzato il miracoloso 'nodo' con la linea A, ovvero un collegamento sotterraneo tra stazioni, con grande vantaggio per i cittadini di Roma sud est". Lo dichiara in una il candidato della Lega all'Assemblea capitolina Michel Maritato. "A tutt'oggi, ci troviamo con un nulla di fatto, cantieri eterni e i cittadini costretti a un fastidioso e pericoloso andirivieni tra le stazioni e la strada, per effettuare lo scambio dei treni, tutto a causa dell'incapacità e dell'inerzia dell'amministrazione capitolina che ancora non completa il collegamento". (segue) (Com)