Roma 2021: Maritato (Lega), metro C San Giovanni è disfatta di Raggi (2)

- Ancora Maritato: "Per comprendere la gravità della situazione, basta leggere i resoconti della commissione Mobilità in Campidoglio, che si tenne nel dicembre 2019. Si affermava che le operazioni necessarie all'adeguamento della stazione San Giovanni, necessitando la chiusura dell'intera Linea, sarebbero state effettuate nell'estate 2020 o nell'estate 2021. In effetti – precisa Maritato – per molti fine settimana della scorsa estate siamo stati privati del servizio della metro C ma di adeguamenti nemmeno l'ombra. Nessuno, dagli uffici comunali, si è sentito in dovere di dare spiegazioni ai cittadini: l'opera doveva essere completata da Roma Metropolitane, una società partecipata del comune che, sotto l'amministrazione Raggi è miseramente fallita. Alla fine dell'estate 2021 l'evidenza è di fronte a tutti: opere bloccate, disagi per i cittadini, e gli enti coinvolti, ovvero il General Contractor Metro C, i Vigili del Fuoco e l'Atac fuori gioco, con il concreto rischio che l'opera possa essere prima o poi stralciata. Questi sono i risultati prodotti dall'incapacità della giunta Raggi". (Com)