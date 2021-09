Onu: presidente croato Milanovic, incontri a margine dell'Assemblea generale a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Croazia Zoran Milanovic avrà degli incontri a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres e con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Lo riferisce la stampa locale, precisando che Milanovic è a New York accompagnato dall'ex presidente croata Kolinda Grabar Kitarovic e dal ministro degli Esteri Gordan Grlic Radman. Alla vigilia dell'inizio dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il presidente ha incontrato i rappresentanti della comunità croata a New York. Milanovic ha dichiarato al suo arrivo a New York di essere stato "indeciso" riguardo al fatto di recarsi all'Assemblea generale poiché stanno accadendo cose gravi "a casa, nella regione e nel vicinato". (segue) (Seb)