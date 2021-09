Onu: presidente croato Milanovic, incontri a margine dell'Assemblea generale a New York (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milanovic ha affermato che la 76ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sarà dominata da argomenti che "non sono nel suo focus" e che invece intende affrontare le questioni importanti per la regione, come il rapporto tra Croazia e Bosnia Erzegovina e i diritti della popolazione croata in quest'ultimo Paese. Milanovic si è detto insoddisfatto dell'evoluzione della situazione nella regione e ha osservato che "la Croazia è l'attore più razionale" in quel contesto. "Fortunatamente non è il 1990, non c'è pericolo di un conflitto serio. Tuttavia, dobbiamo guardare cosa sta succedendo nel nostro ambiente immediatamente vicino, e lì le persone si comportano come se non ci fosse la guerra e come se non avessero imparato nessuna lezione da ciò che è accaduto negli anni '90", ha affermato il presidente croato. (Seb)