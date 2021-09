Usa: Commissione Ue, misure contro fusione Illumina e Grail a indagine in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società Usa Illumina e Grail hanno completato la loro fusione, mentre è ancora in corso l'indagine della Commissione europea. Per questo, l'esecutivo europeo ha inviato oggi una comunicazione degli addebiti a Illumina e Grail informandole delle misure cautelari che intende adottare a seguito della presunta violazione dell'obbligo di sospensione ai sensi del Regolamento Ue sulle concentrazioni. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che queste misure mirano a ripristinare e mantenere una concorrenza effettiva mentre è in corso la revisione da parte della Commissione dell'acquisizione di Grail da parte di Illumina. "Illumina e Grail hanno completato la loro fusione, mentre la nostra indagine è ancora in corso. Secondo le nostre regole, le aziende devono attendere l'autorizzazione della Commissione prima di attuare accordi soggetti alla nostra revisione", ha dichiarato la vice presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager. "L'obbligo di sospensione è una pietra angolare del nostro regime di controllo ex ante delle concentrazioni che mira a prevenire effetti dannosi per la concorrenza mentre la nostra revisione è in corso. Questa è la prima volta che le aziende implementano apertamente il loro accordo mentre stiamo conducendo un'indagine approfondita. Oggi inviamo le nostre obiezioni alle società informandole delle misure che intendiamo adottare per prevenire l'impatto potenzialmente dannoso dell'operazione sulla struttura competitiva del mercato", ha aggiunto. (segue) (Beb)